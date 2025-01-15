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Врач Мельникова: частое сердцебиение, возникшее в состоянии покоя, опасно

Врач Мельникова: частое сердцебиение, возникшее в состоянии покоя, опасно

Есть несколько признаков, при увеличении частоты сердцебиения, которые могут указывать на необходимость обратиться к врачу: это резко возникшее в покое, стойкое учащенное сердцебиение более 100 ударов в минуту, обморок, резкая боль в груди, сильная одышка, головокружение, а также чувство, что ритм сердца неправильный – "проваливается", сердце пропускает удар.

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