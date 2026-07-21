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За рулем

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Как отличить износ шин от проблем с подвеской: советы эксперта при вибрации руля

Как отличить износ шин от проблем с подвеской: советы эксперта при вибрации руля

Водителям стоит насторожиться, если руль начинает дрожать в определенных ситуациях. Руководитель компании LEM Solution Евгений Ладушкин объяснил, что биение, которое ощущается только во время торможения и пропадает при движении накатом или наборе скорости, почти всегда указывает на проблемы с тормозной системой.

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