Как отличить износ шин от проблем с подвеской: советы эксперта при вибрации руля

Водителям стоит насторожиться, если руль начинает дрожать в определенных ситуациях. Руководитель компании LEM Solution Евгений Ладушкин объяснил, что биение, которое ощущается только во время торможения и пропадает при движении накатом или наборе скорости, почти всегда указывает на проблемы с тормозной системой.
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