Губернатор Василий Анохин поздравил смолян с Днём народного единства: Уважаемые смоляне! Поздравляю вас с Днем народного единства! Российское государство на протяжении всей многовековой истории не раз переживало времена смуты и раздора, испытывалось на прочность, подвергалось вражеским нападкам и агрессиям.