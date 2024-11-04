Губернатор Василий Анохин поздравил смолян с Днём народного единства: Уважаемые смоляне! Поздравляю вас с Днем народного единства! Российское государство на протяжении всей многовековой истории не раз переживало времена смуты и раздора, испытывалось на прочность, подвергалось вражеским нападкам и агрессиям.
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