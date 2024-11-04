Смоленская Газета
ЗдоровьеКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленская Газета

1 подписчик

Губернатор Василий Анохин поздравил смолян с Днём народного единства

Губернатор Василий Анохин поздравил смолян с Днём народного единства

Губернатор Василий Анохин поздравил смолян с Днём народного единства: Уважаемые смоляне! Поздравляю вас с Днем народного единства! Российское государство на протяжении всей многовековой истории не раз переживало времена смуты и раздора, испытывалось на прочность, подвергалось вражеским нападкам и агрессиям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх