Зеленский назвал новые реактивные дроны РФ серьёзной проблемой после ночи ударов

Главное в тезисах: Признание проблемы: Владимир Зеленский заявил, что российские реактивные беспилотники стали серьёзным вызовом для украинской ПВО — истребители F-16 и МиГ сбивают лишь около 60% таких аппаратов.
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