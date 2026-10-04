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Мировое обозрение

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Зеленский назвал новые реактивные дроны РФ серьёзной проблемой после ночи ударов

Зеленский назвал новые реактивные дроны РФ серьёзной проблемой после ночи ударов

Главное в тезисах: Признание проблемы: Владимир Зеленский заявил, что российские реактивные беспилотники стали серьёзным вызовом для украинской ПВО — истребители F-16 и МиГ сбивают лишь около 60% таких аппаратов.

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