В Зауралье пьяный водитель протащил автоинспектора за машиной

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Курганской области по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).
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