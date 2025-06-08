RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    ефремов уже не восстановится. ВСЕ ПРОПИЛ в свое время...Представитель Ефр...
  • Vladimir Lioubimcev
    В России будет то же самое с нелегальными мигрантами.Дмитриев назвал б...
  • Vladimir Lioubimcev
    То же самое ждет и Россию, если не пресекут нелегальную миграцию в Россию....«Мятеж против зак...

Медведев: кто не хочет признавать реалии СВО на переговорах, получит их на земле

Медведев: кто не хочет признавать реалии СВО на переговорах, получит их на земле

Если Украина откажется признавать реалии проведения специальной военной операции на переговорах, получит новые реалии на земле, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев  «Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле», — написал он в своём Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх