Медведев: кто не хочет признавать реалии СВО на переговорах, получит их на земле

Если Украина откажется признавать реалии проведения специальной военной операции на переговорах, получит новые реалии на земле, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев «Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле», — написал он в своём Telegram-канале.