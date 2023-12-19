Чемпион Игр Сальников назвал унизительными условия допуска МОК на Олимпиаду-2024

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников в интервью РИА Новости заявил, что критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов на Игры 2024 года в Париже являются неприемлемыми.
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