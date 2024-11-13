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Российских чиновников решили пока не пересаживать на общественный транспорт

Российских чиновников решили пока не пересаживать на общественный транспорт

Российских чиновников решили пока не пересаживать на общественный транспорт. Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению рекомендовал отклонить законопроект, который обязывал бы госслужащих два раза в неделю отказываться от личных или служебных авто, пишет «Парламентская газета».

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