Российских чиновников решили пока не пересаживать на общественный транспорт. Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению рекомендовал отклонить законопроект, который обязывал бы госслужащих два раза в неделю отказываться от личных или служебных авто, пишет «Парламентская газета».