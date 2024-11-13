Российских чиновников решили пока не пересаживать на общественный транспорт. Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению рекомендовал отклонить законопроект, который обязывал бы госслужащих два раза в неделю отказываться от личных или служебных авто, пишет «Парламентская газета».
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