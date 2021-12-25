Ленточные пилы для резки металла, от Шведской компании Bahco

Наша компания является официальным представителем шведской компании Bahco В наличии есть весь ассортимент ленточных пил шириной 13, 20, 27, 34, 41, 54мм; Наши специалисты помогут вам подобрать правильную/ пилу для вашей задачи; Отправка товара в день заказа; Ленточные пилы для всех типов оборудования, и для резки заготовки любой сложности; Предоставляем технико-экономические расчеты работы ленточными пилами; Обучение пильщиков как онлайн, так и с выездом на предприятие; Возможна отправка наложенным платежом либо с отсрочкой платежа для постоянных Клиентов; Доставка осуществляется по всей территории Украины, Новой Почтой / Укр Почтой тел: 0677009718 .