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Царьград

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Русские военные взяли под контроль Басовку в Сумской области Украины

Русские военные взяли под контроль Басовку в Сумской области Украины

Минобороны РФ сообщило об освобождении села Басовка в Сумской области Украины. Наступательная операция успешно проведена бойцами группировки войск «Север».

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