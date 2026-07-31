Глава канала "Труха" не пришёл на ВВК — ждёт особых условий. Главное к этому часу

Владелец популярного украинского телеграм-канала "Труха" Максим Лавриненко, задержанный львовским территориальным центром комплектования в начале лета, продолжает уклоняться от мобилизации, игнорируя повестку на военно-врачебную комиссию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии