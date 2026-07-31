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Глава канала "Труха" не пришёл на ВВК — ждёт особых условий. Главное к этому часу

Глава канала "Труха" не пришёл на ВВК — ждёт особых условий. Главное к этому часу

Владелец популярного украинского телеграм-канала "Труха" Максим Лавриненко, задержанный львовским территориальным центром комплектования в начале лета, продолжает уклоняться от мобилизации, игнорируя повестку на военно-врачебную комиссию.

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