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Киев "выносит" ПВО Крыма: ВСУ проводят подготовку перед нанесением решающего удара. Запад помогает разведкой

Киев "выносит" ПВО Крыма: ВСУ проводят подготовку перед нанесением решающего удара. Запад помогает разведкой

Фото: Коллаж ИА Новороссия Вчера 81K прочитали Массовые удары ракетами ATACMS наносились по Крымскому полуострову практически всю неделю.

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Комментарии
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Лев Добрый
Правильно, всё так и будет, потому что, как говорит наша власть, МЫ не такие и воевать мы будем с террористами по Международными конвенциями, а не по законам ВОЙНЫ!😜👀
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15 час.

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