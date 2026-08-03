У президента России Владимира Путина есть контакт с американским лидером Дональдом Трампом, в то время как президент Украины Владимир Зеленский не может определиться из-за множества европейских советчиков, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии