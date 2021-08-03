Контрольные матчи. «Нефтехимик» уступил «Ак Барсу», «Магнитка» забросила 6 шайб «Северстали»

Клубы КХЛ провели контрольные матчи перед стартом нового сезона. Контрольные матчи Северсталь – Металлург Мг – 3:6 (1:0, 1:3, 1:3) 1:0 – 20 Морозов 2:0 – 22 Рооба (Подзиньш, Вовченко) 2:1 – 31 Голдобин 2:2 – 32 Майле 2:3 – 37 Волгин (Акользин) 2:4 – 46 Коростелев 2:5 – 49 Лайпсик (Керри) 3:5 – 58 Агапов 3:6 – 60 Коробкин, ПВ Вратари: Подъяпольский – Кошечкин Нефтехимик – Ак Барс – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) 0:1 – 21 Мерфи (Сафонов, Коваленко), ГБ 0:2 – 23 Коваленко (Сафонов, Галимов), ГБ 1:2 – 32 Чивилев, ГБ ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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