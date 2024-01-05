«Продиктуйте код»: ТОП-8 фраз, используемых телефонными мошенниками

Каждый из нас так или иначе сталкивался с телефонными мошенниками. Зачастую они представляются сотрудниками банка и начинают запугивать потенциальную жертву, что та останется без средств, если не выполнит определенные действия.
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