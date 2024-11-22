Расчеты РСЗО «Град» поразили опорный пункт ВСУ на кураховском направлении

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Юг» поразили опорный пункт боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении специальной военной операции (СВО).
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