Авианосец США прибыл в восточную часть Средиземного моря

Американский авианосец "Джеральд Форд" в составе ударной группы прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне обострения палестино-израильского конфликта, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM).
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