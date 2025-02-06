📹❗️Частичный реверс-инжиниринг радиолокационной архитектуры самоходных пусковых установок 9А82/М4 и 9А83/М4 (фото №1 и 2) российских войсковых зенитно-ракетных комплексов С-300В/В4 отчётливо прослеживается в радиолокационной архитектуре пусковой установки перспективного иранского ЗРК "Bavar-373-II", запечатлённой в ходе учений Войск ПВО Ирана 1403 «Сила противовоздушной обороны», проходящих в западных районах ИРИ и направленных на отработку отражения массированных комбинированных ударов ВВС США и Израиля с задействованием низковысотных стратегических КР RGM-109E Block IV, JASSM-ER и Delilah-AL.