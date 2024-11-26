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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Тёмная фабрика на 280 тысяч машин в год

Тёмная фабрика на 280 тысяч машин в год

Чанъань — древний город в Китае, успевший побывать столицей нескольких китайских государств. В середине 8-го века, когда Пипин Короткий воевал с лангобардами на обезлюдевших руинах Римской империи, население Чанъаня уже составляло более 1 млн человек, что делало тогдашний центр империи Тан крупнейшим городом планеты.

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