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Анастасия Мыскина: «Как-то играли микст: я с Дзюбой против Булыкина и Дементьевой. Такие фееричные игры надо на центральные корты ставить»

Первая российская чемпионка турнира «Большого шлема» Анастасия Мыскина рассказала, как играла в теннис с Артемом Дзюбой и Дмитрием Булыкиным.

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