Беглая дочь Владимира Машкова обратилась за помощью к ФСБ

Не все гладко складывается в жизни беглых российских релокантов. В надежде найти рай далеко за пределами родины, они столкнулись с жесткой реальностью, а иногда вынуждены обращаться за помощью к ФСБ … Именно так поступила дочь Владимира Машкова Мария, которая сегодня живет в США.