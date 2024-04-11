В дальнобои не хочу, пусть меня не учат! Автологистика в России страдает от дефицита кадров и технического состояния школ для «водил»

Перевозчики грузов по автострадам, магистралям и шоссе нашей необъятной Родины бьют тревогу: в России наблюдается серьёзная нехватка автошкол для водителей, которые обучаются управлению грузовым транспортом.
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