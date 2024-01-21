ВСУ подтвердили потерю Крахмального на купянском направлении

Киев подтвердил потерю села Крахмальное на купянском направлении. По словам спикера командования Сухопутных войск Владимира Фитьо, ВСУ отошли «на более подготовленные рубежи», поскольку село «не имеет никакого значения».
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