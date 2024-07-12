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Царьград

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В Москве два мигранта-нелегала изнасиловали девушек в хостеле, снимая всё на видео

В Москве два мигранта-нелегала изнасиловали девушек в хостеле, снимая всё на видео

В столице задержаны два иностранных специалиста, которые изнасиловали двух малознакомых спящих девушек, снимая всё на видео, сообщил Telegram-канал московского Следкома.

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Комментарии
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АндрейБорков
Стрелять и вешать. Только так и ни как иначе.
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