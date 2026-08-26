Лучший большевик или… иудушка? Б. Тросницкий Не претендуя на истину в последней инстанции и не ставя задачи по написанию научного трактата, изложу свои соображения, вытекающие из тех отрывочных фактов, которые мне, так или иначе, стали известны.
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