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Специалист назвала неочевидный источник вирусов и опасных заболеваний в авто

Специалист назвала неочевидный источник вирусов и опасных заболеваний в авто

В тёплое время года автомобильный кондиционер делает поездки на машине более комфортными. Однако этот прибор несёт определённые риски для здоровья, связанные с тем, что на влажной поверхности испарителя кондиционера обитают различные микроорганизмы, предупредила в беседе с RT старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

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