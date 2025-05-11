Специалист назвала неочевидный источник вирусов и опасных заболеваний в авто

В тёплое время года автомобильный кондиционер делает поездки на машине более комфортными. Однако этот прибор несёт определённые риски для здоровья, связанные с тем, что на влажной поверхности испарителя кондиционера обитают различные микроорганизмы, предупредила в беседе с RT старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.