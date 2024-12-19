´Мы в лесочке поиграем´.

Руководитель физического воспитания Хилько Наталья ФёдоровнаЗанятие по образовательной области ´Физическая культура´во второй младшей группе №5Открытое занятие по образовательной области ´Физическая культура´ для детей второй младшей группы №5 (от 3 до 4 лет)В целях реализации годовой задачи учреждения, прошёл открытый просмотр занятия во второй мл .