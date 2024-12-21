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Даниэль Кормье: «Макгрегору придется вернуться в UFC. Он должен смыть с себя часть зловония от всего, что произошло»

«Я думаю, Конор будет драться в октагоне. Ему придется это сделать. Он должен смыть с себя часть зловония от всего, что произошло за пределами октагона.

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