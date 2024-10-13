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Царьград

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Месть длиной в 10 лет: Убийство одесситки в СИЗО спланировано командой Зеленского. Кем на самом деле была таинственная девушка?

Месть длиной в 10 лет: Убийство одесситки в СИЗО спланировано командой Зеленского. Кем на самом деле была таинственная девушка?

Совсем недавно в сети оказалось видео как некая девушка в одиночку вышла на пикет с флагом России. После, естественно, её скрутили и отвезли на допрос.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
какая то чушь .  что  сказано ? не поняла  . про какую месть идет речь .
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12 час.
СТ
Сергей Туренко
А вот стихи в честь этой женщины. Господь ей и ели это провокация, то тем ненормальным укросвинкам.                                   «Безумству храбрых поём мы славу» Пусть это будет ошибка. Лена, живи! У Чёрного моря… —————- …Она пощады не просила, Живой сгорая на кресте, Поставь ей памятник, Россия, На безымянной высоте! То дочь твоя, твоя славянка, Тобою выращенный плод, Она твоя «космодемьянка» - Из тех же нравственных пород! …Развёрнут флаг в кругу вандалов, Пробил над морем смертный час… «Я не прощу…»- она сказала, Не отводя красивых глаз! …Коль в сердце Бог, то в правде - сила… Растает тьма - вернутся дни… Поставь ей памятник, Россия, И добрым словом помяни… Автор скульптуры Елена Брусенцова
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8 час.
Игорь Васиков
Елене Чесаковой, одесситке вывесившей российский флаг постаменте снесенного памятника Екатерине Великой посвящается: …Она пощады не просила, Живой сгорая на кресте, Поставь ей памятник, Россия, На безымянной высоте! То дочь твоя, твоя славянка, Тобою выращенный плод, Она твоя «космодемьянка» - Из тех же нравственных пород! …Развёрнут флаг в кругу вандалов, Пробил над морем смертный час… «Я не прощу…»- она сказала, Не отводя красивых глаз! …Коль в сердце Бог, то в правде - сила… Растает тьма - вернутся дни… Поставь ей памятник, Россия, И добрым словом помяни…
Ответить
6 час.

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