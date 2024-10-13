Месть длиной в 10 лет: Убийство одесситки в СИЗО спланировано командой Зеленского. Кем на самом деле была таинственная девушка?

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Сергей Туренко

А вот стихи в честь этой женщины. Господь ей и ели это провокация, то тем ненормальным укросвинкам. «Безумству храбрых поём мы славу» Пусть это будет ошибка. Лена, живи! У Чёрного моря… —————- …Она пощады не просила, Живой сгорая на кресте, Поставь ей памятник, Россия, На безымянной высоте! То дочь твоя, твоя славянка, Тобою выращенный плод, Она твоя «космодемьянка» - Из тех же нравственных пород! …Развёрнут флаг в кругу вандалов, Пробил над морем смертный час… «Я не прощу…»- она сказала, Не отводя красивых глаз! …Коль в сердце Бог, то в правде - сила… Растает тьма - вернутся дни… Поставь ей памятник, Россия, И добрым словом помяни… Автор скульптуры Елена Брусенцова