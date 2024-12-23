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Рогов сообщил об отправке Киевом спецгруппы пропагандистов в Запорожье

Рогов сообщил об отправке Киевом спецгруппы пропагандистов в Запорожье

В город Орехов Запорожской области Украина направила спецгруппу пропагандистов. Об этом «РИА Новости» 23 декабря рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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