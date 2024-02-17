Azertag: Пашинян и Алиев проводят встречу в Мюнхене с участием Шольца

До чего же глуп этот пашинян. Не будет никакого толка от этих конференций с западными странами, в которых участвует алиев. Будет только обратный эффект, Алиев будет продолжать свою, а точнее турецко-азербайджанскую линию. Так как алиев считает, что пашинян не желает привлекать Россию к обсуждению границ территориальных зон..

ВС

Валерий Сорокин

Но встретился 17 февраля 2024 года на Мюнхенской конференции, пашинян и поговорил с Шольцем и Блинкеном. Годом раньше, на этой же конференции, он встречался с Макроном. Только всем уже известно, что любые обещания и договоры, подписанные с США, Германией, Францией и т.д., не стоят ничего. Недавние заявление Трампа, что амера не будут защищать, стран нато которые не будут платить 2 % от ВВП. Только подтвердила это.