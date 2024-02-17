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Azertag: Пашинян и Алиев проводят встречу в Мюнхене с участием Шольца

Azertag: Пашинян и Алиев проводят встречу в Мюнхене с участием Шольца

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу, 17 февраля, провели встречу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с участием канцлера Германии Олафа Шольца.

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Комментарии
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Валерий Сорокин
До чего же глуп этот пашинян. Не будет никакого толка от этих конференций с западными странами, в которых участвует алиев. Будет только обратный эффект, Алиев будет продолжать свою, а точнее турецко-азербайджанскую линию. Так как алиев считает, что пашинян не желает привлекать Россию к обсуждению границ территориальных зон..
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18 час.
ВС
Валерий Сорокин
Но встретился 17 февраля 2024 года на Мюнхенской конференции, пашинян и поговорил с Шольцем и Блинкеном. Годом раньше, на этой же конференции, он встречался с Макроном. Только всем уже известно, что любые обещания и договоры, подписанные с США, Германией, Францией и т.д., не стоят ничего.  Недавние заявление Трампа, что амера не будут защищать, стран нато которые не будут платить 2 % от ВВП. Только подтвердила это.
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13 час.

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