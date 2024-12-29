Ушёл на СВО в 18: Парня с тремя ранениями пытаются призвать на срочную службу

Не добиться,а сделать всем кто воюет,кто воевал и кто находился всегда там принеся даже воду.Тот кто этот закон не до конца не предусмотрел, отправить на место это парня на войну и пусть узнает чем кто занимался.Всех без всяких из ключений людей прировнять Ветеранов войны.

ВВ

Василий Васильев

Еще один пример чисто формального исполнения законов в России. И чиновника ведь не обвинишь - он исполняет Закон. А то, что исполнение Закона должно идти не только по Букве, но и по Духу - это уже о ДРУГОМ. Настоящий умный чиновник-патриот взялся бы за проблемы сам - обратившись в соответствующие органы, а до ЭТОГО просто притормозил бы любые движения по призыву в армию. Ну это если чиновник - умный, инициативный и не боящийся браться за нестандартные проблемы. Но таких чиновников ( в нашем случае - это военный комиссар) ничтожно мало. Основная масса - это "встроенные" в Единую Вертикаль Власти бывшие "троечники" или умные, но "заточенные" на определенные личные карьерные цели. От этой массы ждать чего более адекватного, чем то, что видим и в этом случае, и в других аналогичных - БЕСПОЛЕЗНО. .