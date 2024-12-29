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Ушёл на СВО в 18: Парня с тремя ранениями пытаются призвать на срочную службу

Ушёл на СВО в 18: Парня с тремя ранениями пытаются призвать на срочную службу

Молодой человек уехал в зону СВО сразу после окончания школы, получил три ранения, но оказалось участие в спецоперации не приравнивается к службе в армии.

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Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Не добиться,а сделать всем кто воюет,кто воевал и кто находился всегда там принеся даже воду.Тот кто этот закон не до конца не предусмотрел, отправить на место это парня на войну и пусть узнает чем кто занимался.Всех без всяких из ключений людей прировнять Ветеранов войны.
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14 час.
ВВ
Василий Васильев
Еще один пример чисто формального исполнения законов в России. И чиновника ведь не обвинишь - он исполняет Закон. А то, что исполнение Закона должно идти не только по Букве, но и по Духу - это уже о ДРУГОМ.  Настоящий умный чиновник-патриот взялся бы за проблемы сам - обратившись в соответствующие органы, а до ЭТОГО просто притормозил бы любые движения по призыву в армию. Ну это если чиновник - умный, инициативный и не  боящийся браться за нестандартные проблемы. Но таких чиновников ( в нашем случае - это военный комиссар) ничтожно мало. Основная масса - это &quot;встроенные&quot; в Единую Вертикаль Власти бывшие &quot;троечники&quot; или умные, но &quot;заточенные&quot; на определенные личные карьерные цели.  От этой массы ждать чего более адекватного, чем то, что видим и в этом случае, и в других аналогичных - БЕСПОЛЕЗНО. .
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13 час.
НК
Наталья Котельникова
Сидит огромное число депутатов ГД, огромное число людей, которые призваны вести законодательную работу и ... что, что в итоге? Провал за провалом, недоработки огромные во всём, везде. Итог- люди, воины России остаются без выплат и средств к существованию. ПОЗОР.
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13 час.

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