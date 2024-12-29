Молодой человек уехал в зону СВО сразу после окончания школы, получил три ранения, но оказалось участие в спецоперации не приравнивается к службе в армии.
Ушёл на СВО в 18: Парня с тремя ранениями пытаются призвать на срочную службу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ФЮ
Фаина Юсупова
Не добиться,а сделать всем кто воюет,кто воевал и кто находился всегда там принеся даже воду.Тот кто этот закон не до конца не предусмотрел, отправить на место это парня на войну и пусть узнает чем кто занимался.Всех без всяких из ключений людей прировнять Ветеранов войны.
Ответить
14 час.
ВВ
Василий Васильев
Еще один пример чисто формального исполнения законов в России. И чиновника ведь не обвинишь - он исполняет Закон. А то, что исполнение Закона должно идти не только по Букве, но и по Духу - это уже о ДРУГОМ. Настоящий умный чиновник-патриот взялся бы за проблемы сам - обратившись в соответствующие органы, а до ЭТОГО просто притормозил бы любые движения по призыву в армию. Ну это если чиновник - умный, инициативный и не боящийся браться за нестандартные проблемы. Но таких чиновников ( в нашем случае - это военный комиссар) ничтожно мало. Основная масса - это "встроенные" в Единую Вертикаль Власти бывшие "троечники" или умные, но "заточенные" на определенные личные карьерные цели. От этой массы ждать чего более адекватного, чем то, что видим и в этом случае, и в других аналогичных - БЕСПОЛЕЗНО. .
Ответить
13 час.
НК
Наталья Котельникова
Сидит огромное число депутатов ГД, огромное число людей, которые призваны вести законодательную работу и ... что, что в итоге? Провал за провалом, недоработки огромные во всём, везде. Итог- люди, воины России остаются без выплат и средств к существованию. ПОЗОР.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии