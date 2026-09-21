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КСИР: Иран ударит по объектам США новым оружием, если атаки возобновятся

КСИР: Иран ударит по объектам США новым оружием, если атаки возобновятся

Если американские атаки возобновятся, Иран ударит по объектам США новым оружием. Об этом сообщил Fars со ссылкой на представителя Корпуса стражей Исламской революции Хосейна Мохеби.

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