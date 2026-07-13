Представитель МИД Ирана опроверг обсуждение покушения на Трампа

Исмаил Багаи, представитель МИД Ирана, опроверг разговоры о покушении на Трампа в переговорах с США. В ночь на 8 июля американские войска нанесли удары по Ирану в ответ на действия против судов, что вызвало ответные меры Тегерана по базам в Бахрейне и Кувейте.
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