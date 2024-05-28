Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчет «Града» уничтожил САУ «Krab» польского производства

Расчет «Града» уничтожил САУ «Krab» польского производства

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в зоне специальной операции уничтожил вражескую самоходную гаубицу «Krab» польского производства и живую силу ВСУ.

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