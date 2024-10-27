Путин: в МО изучают варианты ответа на возможные удары дальнобойным оружием

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что российское Министерство обороны изучает различные варианты ответа на возможные удары дальнобойным оружием вглубь российской территории.
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