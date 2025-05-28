Белорусские РТК семейства «Адунок-М»

Белорусское КБ «Дисплей» разработало новую серию робототехнических комплексов «Адунок-М». В неё вошли четыре самоходные платформы, способные нести разное оружие или иное оснащение.
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