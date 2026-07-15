Сделки на сотни миллионов: кто из российских звезд продает свою недвижимость

Актриса Рената Литвинова выставила на продажу квартиру в центре Москвы за один миллиард рублей. Кто еще из российских звезд продает или недавно продал недвижимость и сколько она стоит — в материале «Вечерней Москвы».
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