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Мода и Шоу-бизнес

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Сделки на сотни миллионов: кто из российских звезд продает свою недвижимость

Сделки на сотни миллионов: кто из российских звезд продает свою недвижимость

Актриса Рената Литвинова выставила на продажу квартиру в центре Москвы за один миллиард рублей. Кто еще из российских звезд продает или недавно продал недвижимость и сколько она стоит — в материале «Вечерней Москвы».

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