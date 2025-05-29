Когда жизнь проходит мимо: как из зрителя стать творцом своей реальности Помнишь то чувство облегчения, когда закончил все дела? Но рука тянется к телефону, чтобы снова погрузиться в бесконечный скроллинг ленты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии