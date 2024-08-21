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Россия требует от международных организаций осудить убийства журналистов

Россия требует от международных организаций осудить убийства журналистов

По случаю годовщины гибели журналистки Дарьи Дугиной Постоянное представительство России при Организации Объединенных Наций (ООН) выступило с критическим заявлением в адрес международного сообщества за его молчание по поводу убийств представителей российских СМИ.

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