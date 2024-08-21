Россия требует от международных организаций осудить убийства журналистов

По случаю годовщины гибели журналистки Дарьи Дугиной Постоянное представительство России при Организации Объединенных Наций (ООН) выступило с критическим заявлением в адрес международного сообщества за его молчание по поводу убийств представителей российских СМИ.
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