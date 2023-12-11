В НАТО заявили, что все соседи Румынии скоро станут «частью семьи» альянса

Все соседние с Румынией страны в ближайшие несколько лет «станут частью евроатлантической семьи», поэтому восточная граница Запада скоро сдвинется, заявил замгенсека североатлантического альянса Мирча Джоанэ.
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