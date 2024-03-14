В Краснодаре 13-летняя школьница выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть

Несчастный случай произошел на улице Душистой.В Краснодаре 13 марта около 21:00 рядом с домом №45, расположенным по улице Душистой, отец обнаружил в клумбе тело 13-летней дочери с признаками падения с большой высоты.
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