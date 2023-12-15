В Екатеринбурге местная жительница выбросила новорожденного в сугроб

Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге возбудили уголовное делол в отношении местной жительницы, выбросившей новорожденного младенца в сугроб сразу после родов, сообщает региональное управление СК РФ.
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