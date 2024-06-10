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Добрый Мир

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Возвращение сильнейших - "Адмирал Нахимов" и "Адмирал Кузнецов" выходят на финишную прямую.

Возвращение сильнейших - "Адмирал Нахимов" и "Адмирал Кузнецов" выходят на финишную прямую.

185K прочитали Две довольно интересные новости появились практически синхронно - оба, можно сказать, долгостроя вышли на финальный этап, подразумевающий скорое завершение работ.

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