Российские военные уничтожили спецподразделение ВСУ в Новомихайловке

Боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным "Перец" утверждает, что российские военнослужащие уничтожили спецподразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новомихайловске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии