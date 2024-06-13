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Газета.ру

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Российские военные уничтожили спецподразделение ВСУ в Новомихайловке

Российские военные уничтожили спецподразделение ВСУ в Новомихайловке

Боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным "Перец" утверждает, что российские военнослужащие уничтожили спецподразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новомихайловске.

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