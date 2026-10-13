Онколог Сигарева назвала четыре признака опасных родинок

Врач-онколог Ирина Сигарева рассказала в беседе с «Пятым каналом», что изменение формы, размера и цвета родинки может указывать на развитие меланомы, поэтому при появлении подобных признаков необходимо обратиться к специалисту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кандидат в презид...
- НН Фигурант Буркин: ...
- Трамп назвал ката...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым