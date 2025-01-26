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Разговоры о переговорах интенсифицируются пока без заметных результатов. Комментарий Георгия Бовта

Разговоры о переговорах интенсифицируются пока без заметных результатов. Комментарий Георгия Бовта

Несмотря на информационный фон мировых СМИ о необходимости и неизбежности урегулирования украинского конфликта, заявления из США и России о готовности к взаимным контактам по этому вопросу и утечки «мирных планов», пока почва для реального решения конфликта совершенно не готова, считает политологПрезидент РФ Владимир Путин заявил о желании встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы спокойно, с учетом нынешней ситуации обсудить вопросы, которые представляют интерес для Москвы и Вашингтона.

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