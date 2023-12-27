В Ленинском районе прошел молодежный фестиваль талантов ´Большая перемена´.

Во вторник, 19 декабря, в актовом зале Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа прошел молодежный районный фестиваль талантов ´Большая перемена´, в котором команды учебных заведений Ленинского района в возрасте от 14 - 31 года боролись за звание лучшего, подарки и призы.
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