В Ленинском районе прошел молодежный фестиваль талантов ´Большая перемена´.

Во вторник, 19 декабря, в актовом зале Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа прошел молодежный районный фестиваль талантов ´Большая перемена´, в котором команды учебных заведений Ленинского района в возрасте от 14 - 31 года боролись за звание лучшего, подарки и призы.