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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шара Буллет назвал любимые команды: «С детства болел за «Анжи» и ЦСКА, когда там Жо и Вагнер были»

«Я как‑то в один момент сильно болел за «Анжи», прямо с самого детства, когда еще был ребенком. Пытался на все матчи ходить.

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