Стали известны подробности о новой Lada «T-134»

Кроссовер Lada «T-134», который впервые был показан публично президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей поездки в Самарскую область, является идеей адаптации дизайн-проекта «Нивы-3» под платформу Lada Vesta.
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